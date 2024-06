PD: “Orgogliosi del risultato che ha portato Caterina Bagni a diventare la prima donna Sindaca nella storia di Soliera”

“A Soliera, il PD, ViviAmo Soliera e Sinistra Ambientalista hanno ricevuto il mandato per governare altri cinque anni. Rispetto all’ultima volta, la maggioranza ha guadagnato un consigliere in più: 11 consiglieri su 16 totali. Il Partito Democratico ha ricevuto 3.464 voti, ottenendo il 48% del consenso totale. Come segretario, sono molto orgoglioso del risultato raggiunto da Caterina Bagni, la nostra prima Sindaca donna.

Ringrazio i membri della lista del Partito Democratico e i volontari che, grazie al proprio impegno, hanno permesso di portare a casa un risultato così importante, che ancora una volta sottolinea il lavoro svolto dal centrosinistra nel nostro paese negli ultimi ottant’anni.

Il percorso che ha portato alle elezioni è stato lungo, intenso, emozionante e vincente. Il programma elettorale che i cittadini hanno deciso di votare sarà il nostro faro per i prossimi cinque anni”.