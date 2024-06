Matteo Montanari proclamato di nuovo Sindaco di Medicina

Martedì 11 giugno 2024 alle ore 9.40, Matteo Montanari è stato nuovamente proclamato Sindaco del Comune di Medicina. A conclusione delle verifiche dei risultati elettorali delle 16 sezioni presenti nel Comune di Medicina, Montanari si conferma Sindaco eletto al primo turno con il 62,28%, pari a 5.146 votanti.

A queste elezioni hanno votato in totale 8.517 persone, pari al 62,88% degli aventi diritto. Una percentuale che conferma l’andamento in calo degli ultimi 20 anni. Nel 2019, infatti, a Medicina aveva votato il 69,79% degli elettori (9.344 votanti). Anche in quella occasione, Montanari era stato scelto al primo turno con il 55.71%, pari a 5.055 voti.

Entro 10 giorni dalla proclamazione il Sindaco convocherà la prima seduta del nuovo Consiglio comunale. In quella occasione si procederà alla convalida degli eletti, alle elezioni del Presidente e del Vice Presidente del Consiglio comunale, al giuramento del Sindaco e alla comunicazione della squadra di Giunta.

“Questo risultato conferma la bontà del lavoro svolto in questi anni, nonostante le tante difficoltà affrontate e gestite durante il mandato 2019-2024. Ho lavorato ogni giorno per essere il sindaco di tutte e tutti, al fianco delle famiglie più fragili e per far crescere il nostro territorio. Grazie a tutte le persone che ci hanno sostenuto e scelto. Grazie a chi con generosità si è messo al servizio di un progetto che unisce tante sensibilità. Grazie a tutte le candidate e i candidati delle nostre liste, in particolare ai tanti giovani. Questo risultato ci riempie di responsabilità e orgoglio. Siamo pronti per continuare a innovare e rendere Medicina una Città migliore e per fare un altro passo avanti insieme” – dichiara Matteo Montanari.