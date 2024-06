La danza a Fiorano Modenese: da giovedì 13 giugno tre appuntamenti

Fine settimana dedicato al mondo della danza a Fiorano Modenese, con il ‘Sempre Maggio Fioranese’, organizzato dal Comitato Fiorano in Festa, in collaborazione con il Comune di Fiorano Modenese.

Giovedì 13 giugno alle ore 21.30, sul palco in piazza Ciro Menotti, lo spettacolo di danza “Suite” , presentato dalla scuola di danza Dancing Time del gruppo sportivo Libertas. Ingresso libero

Sabato 14 giugno tocca al Team Enjoy di Modena, in collaborazione con l’associazione Danzaland, presentare uno spettacolo di danza sportiva unico: “Stelle danzanti”. Dalle ore 21.30, in piazza Ciro Menotti, sul palco i ballerini professionisti dell’Accademia di danza sportiva e i finalisti mondiali di danze latino americane, insieme ad atleti di tutte le età. Ingresso libero.

Gli spettacoli di danza continuano lunedì 17 giugno, alle ore 21.00, al teatro Astoria con il concerto di musica e danza “La Bayadere”, organizzato dalla scuola Balance. Danza classica, hip hop , modern, danza contemporanea e heels.

Per informazioni aggiornate su tutti gli eventi è sempre possibile consultare il sito del Comune di Fiorano Modenese.