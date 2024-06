Femminicidio a Modena: il cordoglio e la condanna dell’AOU

La Direzione Generale e la Direzione del Dipartimento ad Attività Integrata dell’Azienda Ospedaliero – Universitaria di Modena desidera esprimere il proprio cordoglio per la morte di Anna, medico in formazione specialistica di Radiologia, uccisa dal marito.

“E’ davvero difficile trovare le giuste parole per commentare un fatto così tragico – hanno commentato il Direttore Generale, dott. Claudio Vagnini e il Direttore Del Dipartimento ad Attività Integrata di Radiologia prof. Pietro Torricelli – ma dobbiamo sforzarci di trovarle e unirci tutti in un abbraccio ad Anna e ai suoi figli e al dramma che la sua famiglia, i suoi amici e i suoi colleghi stanno vivendo in queste ore. Quello che è successo è spaventoso, una tragedia che ha scosso tutto il personale non solo del Policlinico, dove Anna svolgeva la sua specializzazione, ma di tutta l’Azienda. A nome di tutti i colleghi vogliamo condannare con forza questo gesto di violenza spaventoso e vigliacco che ha spezzato una vita e distrutto una famiglia intera”.

L’Azienda Ospedaliero – Universitaria di Modena, per rispettare il dolore di tutti, al momento non rilascerà altre dichiarazioni in merito all’accaduto.