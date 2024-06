Elisa Parenti proclamata sindaco di Formigine

Questa mattina (11 giugno 2024) è stato proclamato il nuovo sindaco di Formigine. È Elisa Parenti, la cui coalizione di centro-sinistra (formata da Pd Formigine, Formigine al Centro, Formigine Viva, AVS Formigine, Movimento 5 stelle, Formigine Città in Movimento) ha raggiunto il ,% dei voti.

Elisa Parenti, negli scorsi dieci anni, ha ricoperto il ruolo di presidente del Consiglio comunale. Avvocato civilista, ha approfondito in particolare il diritto di famiglia, il diritto d’impresa, le questioni giuridiche legate alle nuove tecnologie e la tutela dei dati personali. È sposata con Claudio e mamma di Maria Vittoria.

Il nuovo sindaco succede a Maria Costi, che è stata capolista PD in queste elezioni e ha ottenuto 753 preferenze.

La coalizione di centro-destra (formata da Fratelli d’Italia, Lega, Forza Italia, Lista Civica Per cambiare, Formigine Futura), il cui candidato sindaco era Maurizio Prandi, è stata votata dal 27,86% dei formiginesi; mentre Simona Sarracino, con le liste Formigine è tutti e Azione, ha ottenuto 8,73% dei voti.

“Grazie alle tantissime persone che hanno riposto in me fiducia per guidare la città nei prossimi anni. Questa coalizione ampia e coesa è riuscita a unire le diverse anime del centro-sinistra, con un ottimo risultato per il PD. I formiginesi hanno premiato il ricambio generazionale e confermato una leadership femminile: con queste caratteristiche costruiremo una comunità attenta ai più piccoli (cercando di garantire posti al nido per tutti i bambini e le bambine) alle famiglie (con cento nuove case per giovani coppie ed Edilizia Residenziale Pubblica) e ai più fragili (lavoreremo molto sul tema della salute e della sicurezza). Insieme ai colleghi sindaci dell’Unione dei Comuni del Distretto ceramico, potremo dare ampio respiro alle politiche ambientali, a quelle della mobilità e legate allo sviluppo produttivo”.