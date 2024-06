Capezzera (FI): “Sassuolo ha scelto di cambiare, la parola dei cittadini è sovrana”

“Grazie a Francesco Menani, per aver operato mettendo al primo posto l’amore per la nostra città. Ritengo, ancora, che il programma col quale ci siamo presentati alla città fosse serio, concreto e lungimirante, ma quando la sconfitta è così ampia non ci sono alibi. Il centrodestra paga gli errori nella campagna elettorale e la lotta ai personalismi. Ora è il momento di rimboccarci le maniche e ripartire insieme, collaborando”.

“Grazie – prosegue Capezzera – ai 284 cittadini che hanno scelto di sostenermi, facendomi risultare il candidato più votato di Forza Italia e il secondo del centrodestra. Mi impegnerò ogni giorno per onorare la grande fiducia che mi avete dato e per fare il bene di Sassuolo. Un ringraziamento lo devo anche a tutto il gruppo di Forza Italia – Sassuolo al Centro, ma specialmente a Claudia Severi, Ugo Liberi e Massimo Malagoli; siete stati dei grandi amministratori di questa città, ci avete messo tanto impegno e questo rimarrà sempre.

Auguri di buon lavoro al Sindaco Matteo Mesini, ammiro la volontà di un giovane di mettere, almeno per un po’, da parte i propri obiettivi personali e professionali per dedicarsi al proprio territorio. La mia sarà un’opposizione attenta, vigile e costante. Il messaggio che avete proposto ai cittadini é piaciuto, vedremo se sarete in grado di attuarlo”.

Davide Capezzera, Forza Italia – Sassuolo al Centro