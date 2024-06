“Birra & radici”: la Fiera di giugno a San Felice sul Panaro

“Birra & radici” è il titolo della fiera di giugno che si svolgerà a San Felice sul Panaro dal 14 al 16 giugno, organizzata dalla Pro Loco con il Patrocinio del Comune. Si comincia venerdì 14 giugno alle 21 con il Bazza Trio in via Mazzini. Sempre alle 21, in piazza Castello, concerto dei Kiwi 666, mentre a seguire, ancora in piazza Castello, alle 21.45 si esibirà la Piccola Orchestra MDM.

Sabato 15 giugno, alle 20.30 in piazza Castello su maxischermo, partita di calcio Italia-Albania, mentre sempre alle 20.30 tombola in Largo Posta e, in piazza Matteotti, Body Art a cura dell’associazione Torre Borgo. Alle 21 in via Mazzini: Matooza mentre ancora alle 21, nel prato della Rocca, arti ginniche e dalle 22 all’una, nel piazzale della Rocca, “Roccafest”, festa di inizio estate, con Andrea Govoni deejay e Dado vocalist. Ingresso libero.

Domenica 16 giugno, in via Marconi, 10 alle 10, riapertura del centro culturale La Pira, con il ricordo dello storico locale Nerino Barbieri. In piazza Posta dalle 17.30 alle 20, animazione per bambini a cura di Marco Palazzi. Alle 18.30, in piazza Castello, saggio della Fondazione scuola di musica Andreoli mentre alle 21, in piazza Posta, presentazione del romanzo di Marzia Accardo: “Mi sei scoppiato dentro al cuore all’improvviso”. Alle 21.15 in piazza Castello concerto dei Joe Dibrutto, band disco music anni ‘70 e ‘80. Tutte le sere, dalle 18.30, in via Mazzini, via Roma, viale Campi e Piazza Posta aperitivo dei birrai e Street Food, mentre dalle 19.30, in piazza Matteotti, sarà aperto il ristorantino con spaghetteria (venerdì 14 giugno), cotolette (sabato 15 giugno) e risotteria (domenica 16 giugno) e tutte le sere alle 24 spaghetti aglio, olio e peperoncino.

Da venerdì 14 a lunedì 17 giugno funzionerà inoltre il luna park in piazza del Mercato con tante attrazioni. Come accaduto in passato, in occasione della fiera, i mercati di venerdì 14 e lunedì 17 giugno si svolgeranno in piazza Italia. «Il Festival dell’Agricoltura di San Felice affonda le sue radici nella fertile terra emiliana, l’agricoltura è stata da sempre l’anima pulsante della comunità. Quest’anno la manifestazione sfoggerà un nuovo look unendo divertimento e tradizione; ecco come nasce “Birra & radici” – spiega Mariarosa Bellodi presidente della Pro Loco – l’idea è quella di attrarre il maggior numero di visitatori all’interno delle mura medievali del nostro paese, anche i giovani. Un enorme grazie va come sempre a tutti i volontari sanfeliciani il cui generoso impegno per la comunità, ci consente di realizzare queste iniziative».