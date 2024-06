Questa mattina verso le ore 10 si è verificato un incendio in una azienda agricola in via Bosco località Villafranca a Medolla.

Circa 700 rotoballe sono state coinvolte dalle fiamme, sul posto i Vigili del fuoco di San Felice, Vigili volontari di Mirandola e una autobotte da Modena. Incendio sotto controllo, operazioni in corso per smassamento.