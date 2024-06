Reggio Emilia: da domenica aperte le iscrizioni per la cena in bianco di sabato 22 giugno

Domenica 9 giugno, tramite la piattaforma di Eventbrite, si aprono le prenotazioni per “Sapori di stelle”, la cena in bianco che si svolgerà sabato 22 giugno in piazza Martiri del 7 luglio. Saranno ammesse prenotazioni di gruppi o tavole per massimo 6 persone. La Cena avrà come filo conduttore “Sogno di una notte di mezza estate”.

La formula scelta è quella della cena popolare, con l’unico codice cromatico del bianco, che lascia spazio alla fantasia e alla creatività dei partecipanti negli allestimenti e negli addobbi delle tavole, oppure nei sapori che decideranno di portare in tavola, ispirandosi alla celebre commedia di Shakespeare.

La serata sarà animata dalla performance Moonlight, spettacolo itinerante su trampoli con costumi luminosi e grandi palloni.

I tavoli saranno davanti al teatro Municipale Romolo Valli e saranno allestiti dai partecipanti che si porteranno da casa tutto l’occorrente: dalla tovaglia bianca alle stoviglie, alle decorazioni. Non sono ammessi superalcolici, lattine e l’uso di scaldavivande.

E’ prevista anche la possibilità di prenotare il proprio cestino da asporto in alcune attività di ristorazione del centro storico che, per l’occasione, aderiscono all’iniziativa e si sono rese disponibili a preparare speciali cestini ad hoc.

La cena e gli allestimenti potranno essere trasportati con carrelli, cesti o zaini che dovranno essere riposti in modo ordinato; il luogo della Cena dovrà essere lasciato pulito e in ordine così come è stato trovato. I rifiuti saranno raccolti in maniera differenziata. L’orario di inizio allestimento è previsto alle ore 19.30 circa. La cena avrà inizio alle ore 20.30 con un brindisi.

Per info e prenotazioni: portale eventi del Comune di Reggio Emilia oppure direttamente su Eventbrite.