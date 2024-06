Palestra sotto il Cielo, tornano le attività sportive al San Lazzaro e a Castelnovo Né Monti

Tornano i programmi di attività sportive, di gioco e intrattenimento Palestra sotto il Cielo al Parco “San Lazzaro” di Reggio Emilia e al Parco “Angelo Vassallo” di Castelnovo Né Monti. Le attività, tutte gratuite, coprono il periodo estivo sino a settembre e sono pensate per gli adulti, i bambini, le famiglie, gli adolescenti, le persone con disabilità.

A Reggio Emilia c’è Palestra sotto il Cielo al Parco “San Lazzaro”.

I corsi propongono appuntamenti settimanali per adulti e bambini, in particolare per gli adulti sono disponibili corsi di Ginnastica dolce, Ginnastica del risveglio, Percorso allenante, Yoga, Tai Chi, Natural pilates e Geodanza; i più piccoli potranno partecipare agli appuntamenti “Gioca Parco Junior” (dai 6 agli 8 anni).

A Castelnovo Né Monti c’è Palestra sotto il Cielo al Parco “Angelo Vassallo”

Oltre ai corsi di Ginnastica Dolce, al Percorso allenante e ai Gruppi di cammino, all’interno del Parco Angelo Vassallo sono state installate sei attrezzature per l’allenamento individuale in autonomia, ciascuna delle quali dotata di attrezzature sportive miste per rafforzare la muscolatura e per la ginnastica dolce, idonee anche per persone con disabilità. In tutta la provincia riprendono anche i Gruppi di cammino, a partecipazione libera e gratuita, in collaborazione con UISP.

Le iniziative rientrano nella promozione di sani stili di vita e sono offerte a tutti i cittadini che desiderino fare movimento in compagnia, alla scoperta del benessere e del territorio.

Tutti i programmi sono consultabili sul sito web dell’Azienda USL IRCCS di Reggio Emilia:

https://www.ausl.re.it/palestra-sotto-il-cielo

https://www.ausl.re.it/palestra-sotto-il-cielo-a-castelnovo-ne-monti

Per ulteriori informazioni contattare UISP: 0522 267211 progettieducativi@uispre.it