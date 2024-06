Generi alimentari scaduti e mal conservati: sanzionate tre attività commerciali a Reggio Emilia

Continuano senza sosta i servizi organizzati dalla Questura di Reggio Emilia finalizzati al controllo, dal punto di vista amministrativo e igienico-sanitario, degli esercizi commerciai presenti nel territorio di Reggio Emilia.

Nella giornata di lunedì 3 giugno, personale della Divisione Polizia Amministrativa e Sociale della Questura di Reggio Emilia, coadiuvati da pattuglie della Polizia Locale e personale dell’AUSL-Sezione Veterinaria, hanno effettuato alcuni controlli nella zona stazione Storica.

Nello specifico, il personale ha provveduto a ispezionare, durante tutto l’arco della giornata, dieci esercizi pubblici (tra bar, alimentari e market) presenti in via Eritrea e in via IV Novembre.

Nel corso delle attività di controllo, tre attività commerciali sono state sanzionate in quanto il personale ha rinvenuto all’interno generi alimentari scaduti. La merce è stata prontamente sequestrata. Inoltre gli operatori hanno constatato all’interno degli esercizi pubblici una cattiva conservazione dei cibi presenti.