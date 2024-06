Elezioni, a Modena al lavoro tra le urne oltre 1000 persone

Sono 1.167, tra scrutatori, segretari e presidenti, le persone impegnate nel weekend per le elezioni europee e amministrative a Modena in 199 seggi tra ordinari, speciali e ospedalieri, cui si aggiungono decine di operatori del Comune per garantire il buon funzionamento della macchina elettorale.

Si vota sabato 8 giugno dalle 15 alle 23 e domenica 9 giugno dalle 7 alle 23, ma già da sabato mattina si insediano i seggi per le operazioni preliminari, mentre lo scrutinio delle europee si svolgerà nella notte di domenica, subito dopo la chiusura delle urne, e quello delle amministrative prenderà il via nel pomeriggio di lunedì 10 giugno a partire dalle 14.

Complessivamente, la spesa per i compensi ai componenti dei seggi e dell’Ufficio elettorale in occasione delle elezioni europee e amministrative ammonta a 201 mila 499 euro, di cui 196 mila 849 per i compensi fissi forfettari dei componenti dei seggi (209,50 per presidenti di seggio ordinari, 103,50 per presidenti di seggio speciali, 163 per scrutatori e segretari dei seggi ordinari e 70,15 per gli scrutatori dei seggi speciali), 4 mila euro per i compensi dei componenti dell’Ufficio centrale presso il Tribunale e 650 euro per il trattamento di missione che spetta ai presidenti di seggio residenti al di fuori del Comune di Modena e ai presidenti di seggio che debbono raccogliere il voto a domicilio o presso strutture sanitarie con meno di 200 posti letto.

Scrutatori e segretari nei seggi sono 968 e 199 i presidenti. A Modena, infatti, sono 186 i seggi ordinari e cinque quelli speciali allestiti nelle case di cura (quelle da 100 a 199 degenti) per elettori costretti a letto e nelle carceri. Sono poi quattro i seggi ordinari ospedalieri: due all’ospedale di Baggiovara e due al Policlinico. A questi sono abbinati altri quattro seggi speciali ospedalieri destinati a raccogliere il voto di elettori ricoverati.

Il lavoro di scrutatori, segretari e presidenti, accompagnato dall’impegno di tanti rappresentanti di lista, è affiancato da quello di numerosi dipendenti comunali che si occupano delle attività elettorali, del collegamento con i seggi, della raccolta dei dati e della loro gestione informatica, del ritiro dei plichi e, naturalmente, dell’organizzazione logistica dei seggi, l’installazione delle cabine elettorali nelle scuole elementari e medie, la realizzazione della segnaletica.

Sono 51 i dipendenti comunali impiegati nel ruolo di collegatori, 14 quelli addetti al ritiro plichi, 21 al servizio di consulenza e informazione, un supporto indispensabile anche per i presidenti di seggio, mentre sono 4, più 3 turnisti e 4 di supporto, quelli addetti all’ufficio elettorale. Per il rilascio last minute di carte d’identità e tessere elettorali sono impiegati 30 operatori d’anagrafe negli orari di apertura straordinaria: sabato con orario continuato dalle 8.30 alle 23 e domenica dalle 7 alle 23 sempre con orario continuato. Una decina anche gli operatori del Ced, il Centro elaborazione dati comunale, per la raccolta dati e comunicazioni alla Prefettura, gli aspetti statistici e l’assistenza a sistemi e reti. Per la Polizia locale, inoltre, sono oltre 100 gli operatori impegnati in vigilanza seggi, scorte materiale elettorale, presidio al Ced per la Commissione elettorale.

Tutte le informazioni sulle elezioni politiche sono consultabili sulla sezione del sito istituzionale https://www.comune.modena.it/argomenti/elezioni dove durante il voto sarà possibile seguire i dati sull’affluenza (previsti aggiornamenti sabato alle 23.00, domenica alle 12.00, 19.00 e 23.00) e quindi quelli degli scrutini.