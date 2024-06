Tour de France arriva a Bologna: tutte le informazioni per residenti e turisti sul sito dedicato

Tutte le informazioni utili per residenti e tifosi da oggi sono disponibili su bolognatourdefrance.it il sito del Comune di Bologna dedicato all’arrivo nella nostra città, il 30 giugno, della gara ciclistica più importante del mondo.

Tutte le strade attraversate dal percorso (qui l’elenco completo) saranno oggetto di chiusura e di divieto di sosta, con orari diversi in particolare tra: il percorso di ingresso in città fino a Porta Maggiore, il circuito che verrà ripetuto due volte e la zona di arrivo in Irnerio. Nel dettaglio:

CHIUSURE STRADALI E DIVIETI DI SOSTA

1 . Il percorso di ingresso in città

Le strade del percorso di ingresso in città fino all’inizio del doppio circuito (via Alberto Mario, rotonda Orsola Mezzini, via Alberto Mario, via della Battaglia, via Card. Gil Alvarez Carrillo de Albornoz, via Benedetto Marcello, via Torino, rotonda Caduti Italiani in Missione di Pace, via Po, via Emilia Levante, via Giuseppe Mazzini, piazza di Porta Maggiore) saranno chiuse al traffico dalle ore 12.30 alle 16.30 circa di domenica 30 giugno. Le strade saranno riaperte dopo il passaggio della corsa e dei veicoli ufficiali.

2. Il doppio circuito cittadino

Tutte le strade del percorso cittadino (Viali, Irnerio, Mille, Marconi, Piazza Malpighi, Sant’Isaia, Andrea Costa, Irma Bandiera, San Luca, Montalbano, Casaglia, Saragozza fuori porta) saranno chiuse dalle 12.30 alle 18.30 di domenica 30 giugno. Così come l’anello interno dei viali nel tratto che va da Porta Saragozza a Porta San Donato, passando per Porta San Mamolo, Azeglio, Santo Stefano, Mazzini, San Vitale.

Su tutte le vie coinvolte dal percorso (sia quelle di ingresso in città che sul doppio circuito) è disposto il divieto di sosta con rimozione forzata per garantire la sicurezza dei ciclisti e delle persone che assisteranno alla corsa a bordo strada, a partire dalle 18 di sabato 29 giugno fino al termine della manifestazione, quindi indicativamente fino alle 18.30 di domenica 30 giugno.

3. La zona dell’arrivo “Irnerio-Indipendenza”

Orari e provvedimenti diversi interesseranno invece la zona dell’arrivo: via del Pallone e il tratto di via Irnerio che va da via del Pallone a via Indipendenza, che ospiterà il traguardo davanti a piazza VIII Agosto, saranno infatti chiuse al traffico già a partire dalle ore 20 di sabato 29 giugno, fino alle ore 22 di domenica 30 giugno. Mentre il divieto di sosta su queste strada scatterà già dalle ore 14 del sabato.

Il restante tratto di via Irnerio (da Porta San Donato a via del Pallone/via Alessandrini) sarà chiuso al traffico dalle 6 alle 22 di domenica 30 giugno. Stessi orari per il tratto di via Indipendenza dall’incrocio con via Irnerio a quello con via Rizzoli/Ugo Bassi, tratto che vedrà anche la sospensione temporanea della corsia preferenziale bus e la sospensione dell’area pedonale T-days.

Il tratto di via Indipendenza, dall’incrocio con via Irnerio ai viali invece sarà chiuso al traffico veicolare dalle 12.30 alle 18.30 di domenica 30 giugno.

Le limitazioni al traffico veicolare interesseranno anche tutte le strade confluenti a via Irnerio e via Indipendenza.

Su tutta via Indipendenza (da piazza XX Settembre a via Rizzoli) ci sarà anche divieto di sosta – rimozione forzata su tutta la sede stradale, ambo i lati – eccetto veicoli ufficiali al seguito della manifestazione, riconoscibili da specifico contrassegno rilasciato appositamente dall’organizzazione.

Sarà sempre consentito l’accesso agli ospedali della città, Bellaria, Maggiore, Rizzoli e Sant’Orsola-Malpighi.

4. Via di San Luca, via di Monte Albano, via di Casaglia

Via di San Luca sarà chiusa al traffico dalle 5 fino alle 18.30 di domenica 30 giugno. Per i pedoni non sarà possibile salire con bottiglie o contenitori di vetro e gli organizzatori coadiuvati dalle forze dell’ordine potranno in qualsiasi momento interrompere l’afflusso di persone per raggiungimento della capienza massima.

Via di Monte Albano sarà chiusa dalle 12.30 fino alle 18.30 di domenica 30 giugno, e comunque dalle 6 alle 12.30 sarà percorribile solo in direzione via di Casaglia. Il divieto di sosta sarà in vigore dalle 14 di sabato 29 giugno e varrà anche per i posteggi dei pullman e i parcheggi solitamente utilizzati dai visitatori del santuario.

Via di Casaglia sarà chiusa dalle 12.30 fino alle 18.30 e il divieto di sosta su tutto il tratto da via Saragozza a via di Monte Albano sarà in vigore dalle 18 del sabato 29 giugno.

TRASPORTO PUBBLICO



In occasione dell’arrivo della tappa del Tour de France, domenica 30 giugno, a Bologna il trasporto pubblico sarà sempre garantito, seppure con le necessarie variazioni temporanee di percorso delle linee che circolano sulle strade interessate dalla corsa ciclistica.

A breve tutti i provvedimenti legati alle modifiche delle linee saranno pubblicati sul sito di TPER alla pagina www.tper.it/tourdefrance

MODIFICHE AL CONFERIMENTO RIFIUTI



Lungo tutte le vie attraversate dalla corsa, per questioni di pubblica sicurezza saranno rimossi o spostati i cassonetti del conferimento rifiuti già a partire da sabato 29 giugno. I cassonetti saranno collocati, laddove possibile, nelle strade adiacenti al percorso. Vista la ridotta disponibilità di cassonetti si suggerisce quindi di conferire i rifiuti entro la giornata di venerdì 28 giugno o a partire da lunedì 1 luglio.

DOVE PARCHEGGIARE



Nella sola giornata di domenica 30 giugno è consentita la sosta in alcune strade nella zona della Certosa per consentire al pubblico di raggiungere poi a piedi il Colle della Guardia (San Luca).

In particolare è possibile parcheggiare (solo nel margine destro della carreggiata) in: viale M. K. Gandhi, via Tolmino, via Pietro Nenni, via Giuseppe Saragat, via Palmiro Togliatti, via Tadolini, via Sanzio, via Cassini.

Sono inoltre utilizzabili i parcheggi della città (qui la mappa: https://www.comune.bologna.it/muoversi/sosta-parcheggi/parcheggi-bologna)

Parcheggio Antistadio. Il parcheggio cosiddetto “Antistadio”, situato in via Andrea Costa di fronte al civico 176, sarà riservato ai camper e caravan che si recheranno in città per assistere alla corsa che si prenoteranno sul form dedicato che sarà presto online. Non sarà quindi fruibile dai residenti o dalle auto per l’intera giornata di sabato 29 giugno e l’intera giornata di domenica 30 giugno. Il divieto di sosta sarà in vigore a partire dalle 9 di sabato 29 giugno.

AL TOUR IN BICICLETTA

Nei principali parcheggi scambiatori, grazie a un accordo tra Comune e RideMovi, ad accogliere i tifosi in arrivo a Bologna ci saranno le bici del bike sharing. Nel dettaglio: