Straniero arrestato a Castelfranco Emilia per il tentato furto, con violenza, di una bicicletta

Nella serata di ieri, un uomo, 50enne di origini marocchine, è stato tratto in arresto in flagranza di reato dai Carabinieri della Tenenza di Castelfranco Emilia. I militari sono intervenuti in una piazza della cittadina dove i passanti avevano segnalato una concitata contesa tra due uomini.

Emergeva così che l’indagato aveva cercato di sottrarre all’altro una bicicletta e, al fine di vincere la resistenza della vittima, le aveva sferrato un violento colpo di bottiglia al capo. Il malcapitato veniva trasportato al policlinico di Modena per le cure del caso, mentre l’autore del reato veniva condotto in caserma e dichiarato in stato di arresto per tentata rapina e lesioni aggravate. Quindi associato al carcere di Modena a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.