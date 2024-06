Premiati oggi in Comune a Modena i vincitori di Stuzzicagente Primavera 2024

Questa mattina presso la Sala di Rappresentanza del Comune di Modena sono stati premiati i vincitori della ventunesima edizione di Stuzzicagente Primavera, manifestazione enogastronomica organizzata da Modenamoremio e tenutasi lo scorso 26 Maggio. Alla conferenza stampa erano presenti il Sindaco di Modena Gian Carlo Muzzarelli, il Consigliere di Modenamoremio Marcello Nicolini, il Presidente della Camera di Commercio Modena Giuseppe Molinari, il Vicario della sede di Modena BPER Banca Cristian Alberti, il Presidente di Piacere Modena Enrico Corsini e il Direttore di Modenamoremio Angelo Giovannini.

Tra i partecipanti, il locale più votato dal pubblico e premiato dalle autorità per il “miglior food” proposto è stato IL CHICCO D’ORO che ha ottenuto numerosi consensi grazie alla qualità della “Zuppa inglese”.

Il premio “miglior drink” è invece stato assegnato ad ARCHER per il “Moscato d’Asti AZ Saracco”, molto apprezzato dai partecipanti.

La Giuria di Qualità, rappresentata da 3 appassionati della cucina modenese: Gianluca Ferri, Patron Trattoria Aldina, Maurizio Fini, Gran Maestro della Consorteria dell’Aceto Balsamico Tradizionale di Modena, Carlo Gregori, giornalista, ha decretato come vincitori ex aequo per il “miglior food” AD MAIORA con la proposta “Krapfen ripieno di Parmigiano Reggiano DOP, burro e salvia, polvere di Prosciutto di Modena DOP” e TRATTORIA ERMES con “Bis di gnocco farcito con Prosciutto di Modena DOP e mortadella” mentre il premio miglior drink è invece stato assegnato nuovamente ad ARCHER per il “Moscato d’Asti AZ Saracco”.

I giurati, entusiasti di questa gustosa e ricca edizione, hanno sottolineato che ciascuno di loro nel giudizio ha tenuto presente la qualità delle materie prime e la professionalità del servizio.

Infine, è stato assegnato un premio anche all’attività che meglio è riuscita ad utilizzare tutti i prodotti a sua disposizione, senza sprecarli. Il locale è il Mercato Campagna Amica della Ghirlandina di Coldiretti con la “fetta di Torta di Pane” realizzata dall’Azienda Agricola Villa Forni. La giuria anti-spreco si compone dei rappresentanti di TOO GOOD TO GO, la famosa app impegnata nel recuperare e vendere online, a prezzi ribassati, il cibo invenduto “troppo buono per essere buttato”.

Oggi si riconferma il successo di Stuzzicagente che, grazie alla formula a gettoni, ha consentito al pubblico ancora una volta di personalizzare il proprio menù.

L’evento ha avuto il patrocinio del Comune di Modena e l’importante sostegno di BPER Banca e del Marchio Tradizione e Sapori di Modena della Camera di Commercio.

Un ringraziamento speciale va a Piacere Modena per aver omaggiato ai vincitori i prodotti tipici e le specialità enogastronomiche del nostro territorio.