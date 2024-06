“Lacci” al Gruppo di lettura, lunedì 10 giugno al BLA di Fiorano

«Se tu te ne sei scordato, egregio signore, te lo ricordo io: sono tua moglie». Si apre così la lettera che Vanda scrive al marito che se n’è andato di casa in “Lacci” di Domenico Starnone. Ed è proprio con Lacci l’ultimo appuntamento di quest’anno con il Gruppo di lettura del BLA (Biblioteca, Ludoteca e Archivio Storico), in programma per lunedì 10 giugno alle ore 21 in biblioteca “Paolo Monelli” a Fiorano Modenese e condotto come di consueto da Alice Torreggiani.

Per partecipare non serve aver già letto il libro, sarà sufficiente portare con sé la passione per la letteratura, il desiderio di ascoltare punti di vista nuovi oppure la semplice curiosità verso un’esperienza che mette al centro i libri e le persone.

Alice Torreggiani è laureata a Verona in Editoria e Lingue straniere, specializzata in promozione della lettura e letteratura per ragazzi.

Per informazioni e prenotazioni è possibile rivolgersi alla biblioteca (tel. 0536833403 email: biblioteca@fiorano.it).