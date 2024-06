Appello al voto di Gian Francesco Menani

“Credo nell’importanza della continuità e della concretezza del nostro governo, che ha portato a risultati tangibili negli ultimi cinque anni. Restituiamo ai sassolesi una città migliore”, così Gian Francesco Menani, sindaco uscente e candidato per un secondo mandato sostenuto dai partiti di Centro Destra.



“Quando siamo arrivati in comune, abbiamo trovato una situazione finanziaria disastrosa, ma non ci siamo scoraggiati. Abbiamo lavorato duramente per intervenire sulla gestione finanziaria e su SGP, recuperando un milione di euro e mettendo in sicurezza i conti del nostro comune. Questo è stato solo l’inizio del nostro impegno.

Abbiamo investito nella ristrutturazione di sei scuole e altre due strutture scolastiche fascia 0-6 anni sono già in cantiere, si tratta dell’asilo San Carlo e scuole San Giovanni Bosco, perché crediamo che l’istruzione dei nostri figli sia una priorità assoluta. Questo è stato possibile anche grazie ai fondi del PNRR, ottenuti grazie alla presentazione di progetti credibili e ben strutturati, attraverso i quali abbiamo potuto finanziare importanti opere pubbliche e interventi di manutenzione.

La nostra città si sta trasformando e il nostro impegno per migliorare la qualità della vita di tutti i cittadini è evidente. Non si tratta solo di parole, ma di fatti concreti. Abbiamo lavorato con serietà e dedizione, e i risultati sono sotto gli occhi di tutti.

L’8 e 9 giugno, dobbiamo evitare un ritorno al passato. Un passato che abbiamo già visto e sperimentato, con risultati tragici.

Sabato e domenica scegliete la forza della concretezza, per dare continuità a questo percorso di trasformazione e miglioramento. Votate per Gian Francesco Menani Sindaco e per il buon governo del centrodestra.

Insieme, possiamo continuare a costruire una città migliore”.