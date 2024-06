Via Massarenti, al via il rifacimento di manto stradale e marciapiedi tra i viali di circonvallazione e via Zaccherini Alvisi

Da lunedì 10 giugno, prenderanno il via gli interventi di manutenzione straordinaria che riguarderanno strada e marciapiedi di via Massarenti, nel tratto che va dai viali di circonvallazione a via Zaccherini Alvisi.



Dal punto di vista della circolazione, i lavori comporteranno la chiusura della corsia preferenziale di via Massarenti nel tratto preso in considerazione, mentre il traffico dei mezzi privati non subirà alcuna modifica.

La linea 14 di Tper verrà quindi deviata su viale Filopanti con successiva svolta a destra in via Malaguti, per poi proseguire in via Zaccherini Alvisi e infine rientrare su via Massarenti.

L’intervento avrà una durata di circa tre mesi con termine previsto a inizio di settembre.