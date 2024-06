Incendio nel capannone di un’azienda a Fiorano Modenese

Ieri sera intorno alle 22:00 alla sala operativa dei Vigili del fuoco è stato segnalato un capannone in fiamme in via Monelli, zona artigianale di Fiorano Modenese. Quando la squadra del distaccamento di Sassuolo è giunta sul posto, stavano bruciando imballaggi e olio per stampa all’interno di una ditta. Con il supporto di altre tre squadre, di altri cinque automezzi e del tecnico reperibile, l’incendio è stato controllato evitando la propagazione alle imprese attigue. A fiamme domate, l’intervento è terminato alle 2:00.