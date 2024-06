Il Liceo Sigonio di Modena ricorda Adele, morta nel sonno a 16 anni

La comunità di Scandiano e l’istituto scolastico Sigonio di Modena sono in lutto per la prematura scomparsa di Adele Baldasarre, 16 anni, morta nel sonno nella sua casa di Scandiano dove viveva con la famiglia. Adele frequentava il terzo anno del Liceo musicale Sigonio a Modena. La notizia della morte di Adele ha profondamente scosso il Liceo modenese. Sul sito della scuola l’ultimo saluto di compagni e professori.

“È con grande tristezza che il Liceo Sigonio dice addio ad Adele Baldasarre, studentessa di 3ªM, sezione musicale, scomparsa prematuramente questa notte all’età di 16 anni.

Allieva di pianoforte e canto, nel corso dell’anno, la ragazza aveva partecipato a diversi eventi musicali, tra cui il Concorso Nazionale ‘Scuole in musica di Verona’, dove si era classificata al primo posto tra i pianisti per la categoria triennio solisti. Venendo al canto, la studentessa faceva parte del ‘Coro specialisti’ dell’istituto, con il quale aveva preso parte a una serie di rassegne e concorsi, esibendosi l’ultima volta lunedì sera al Teatro Comunale di Modena in ‘Armonie del Novecento: un viaggio sinfonico’.

I compagni ricordano Adele come una ragazza straordinaria. I docenti rimpiangono la sua eccezionale sensibilità che emergeva nell’amore per la poesia e per la musica, infatti, la ragazza sognava di diventare cantautrice e aveva già composto alcuni brani musicali.

La sua scomparsa lascia un vuoto incolmabile in tutta la comunità scolastica, che domani mattina osserverà un minuto di silenzio durante la prima ora, annullando i festeggiamenti programmati per l’ultimo giorno di scuola.

La scuola abbraccia la famiglia di Adele, e in segno di rispetto, ha fatto sapere che non rilascerà ulteriori dichiarazioni”.