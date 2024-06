“Bologna 1964, 60 anni fa, il settimo scudetto”, venerdì alle 21 al cinema Modernissimo

Una serata per festeggiare il settimo scudetto conquistato dalla squadra del Bologna FC nel 1964. Si tratta dell’evento “Bologna 1964, 60 anni fa, il settimo scudetto”, in programma venerdì 7 giugno alle 21 al cinema Modernissimo in piazza Re Enzo, promosso dal Bologna FC, in collaborazione con il Comune di Bologna.

Come riavvolgere il filo della memoria attraverso filmati e fotografie che ripercorrono la storia dello scudetto, attraverso la conduzione della giornalista Sabrina Orlandi.

Saranno presenti numerosi ospiti tra cui l’assessora allo Sport, Gian Luca Farinelli, direttore della Cineteca, l’autore Roberto Grandi, Riccardo Brizzi, docente di Storia contemporanea e Storia della Comunicazione dell’Università di Bologna, gli ex calciatori Eraldo Pecci, Franco Colomba e il secondo portiere di allora Rino Rado.

Per l’acquisto dei biglietti al seguente link