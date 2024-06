Archivissima 2024 il 7 giugno “La Notte degli archivi”

Per la seconda volta, l’Archivio della Provincia di Modena partecipa insieme ad “Archivi di Modena in rete” ad Archivissima, il festival dedicato alla valorizzazione del patrimonio archivistico, dedicato quest’anno al tema delle passioni.

Venerdì 7 giugno 2024 il Palazzo della Provincia sarà aperto al pubblico insieme agli altri istituti modenesi per “la Notte degli Archivi” e dalle ore 17,00 alle ore 21,00 al terzo piano della sede di viale Martiri della Libertà 34 sarà possibile visitare la mostra “La passione visibile: dialogo tra dipinti e documenti”, una mostra documentaria allestita nel piano nobile del palazzo ottocentesco sede dell’Ente, progettato dall’ingegnere-architetto Cesare Costa.

Sono previste visite guidate alle ore 18,00 e alle ore 19,30 ed è necessario prenotarsi gratuitamente online utilizzando il modulo pubblicato sul sito dell’Ente all’indirizzo:

www.provincia.modena.it/evento/archivissima-2024-7-giugno-archivio-provincia-di-modena-notte-degli-archivi/

Per gli organizzatori «la mostra ha come scopo principale quello di stimolare la curiosità del pubblico visitatore puntando almeno per una sera i riflettori sul grande patrimonio documentario e storico-artistico che l’Amministrazione provinciale possiede e che ha il compito di conservare e valorizzare. Grazie a questa manifestazione, attraverso una commistione di linguaggi e media differenti il grande pubblico può venire a contatto con i patrimoni e le storie conservate negli archivi storici».

L’evento si inserisce nell’ambito del programma la settima edizione di Archivissima, il festival dedicato alla valorizzazione del patrimonio archivistico da giovedì 6 a domenica 9 giugno a Torino, che quest’anno propone il tema delle passioni e che culmina in tutta Italia il 7 giugno con La Notte degli Archivi.