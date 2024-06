A Modena è attivo lo sportello informativo del Centro Italiano Paraolimpico presso la Casa della comunità

E’ attivo da oggi alle 15 lo sportello del CIP (Centro Italiano Paraolimpico) presso la Casa Della Comunità di Modena in via Rita Levi Montalcini 200 nell’ambito della convenzione tra Comitato italiano paralimpico e Azienda Usl.

L’obiettivo dello sportello CIP è quello di permettere a tutte le persone con disabilità e alle loro famiglie di ricevere informazioni per potersi approcciare al mondo dello sport fornendo indicazioni sulle attività praticabili nel territorio modenese. Proprio per questo, ogni mercoledì dalle 15.00 alle 17.00 nello sportello informativo presso la Casa Della Comunità sarà disponibile un operatore, l’atleta della Nazionale paralimpica italiana di golf Loris Stradi, per fornire tutte le comunicazioni necessarie.

“La convenzione firmata da AUSL con il Comitato Italiano Paralimpico per l’istituzione di un punto informativo dedicato ai disabili e alle relative famiglie presso la Casa della Comunità di Modena costituisce un importante arricchimento di quanto già l’Azienda USL di Modena propone a supporto della disabilità e delle fragilità in generale – sottolinea Andrea Spanò Direttore del Distretto sanitario di Modena – Da oltre 15 anni è attivo presso il Servizio di Medicina dello Sport un ambulatorio dedicato alla disabilità ed allo sport che orienta i soggetti diversamente abili alla pratica dell’attività motoria fino all’agonismo. La consulenza già proposta dal Servizio di Medicina dello sport è sempre stata efficace ed ha supportato una rete di palestre ed associazioni in grado di accogliere soggetti con disabilità”.