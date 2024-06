Sicurezza stradale, dalle 6 di domani sarà attivo il nuovo velox in viale Lenin a Bologna

Dalle 6 di domani, mercoledì 5 giugno, verrà attivata la postazione di controllo della velocità in viale Lenin, all’altezza del civico 21 (stazione di servizio) con l’obiettivo di ridurre le infrazioni ai limiti della velocità che possono causare incidenti o aggravarne l’esito. I velox saranno due, uno per senso di marcia.

Si tratta della seconda postazione, dopo quella di viale Berti Pichat, delle 5 autorizzate dalla Prefettura a luglio 2023. Gli altri dispositivi saranno attivati nei prossimi mesi in viale Palmiro Togliatti, viale Vittorio Sabena e viale Sergio Cavina.

In conformità alla normativa vigente, sono stati installati i segnali di preavviso e di localizzazione dei dispositivi fissi di “rilevamento elettronico della velocità” contraddistinti dal simbolo della Polizia Locale, in entrambi i sensi di marcia e ripetuti sul lato sinistro della carreggiata. Preavvisi sono stati installati anche nelle laterali via Marx e viale Felsina.

Per informare gli utenti della strada dei nuovi dispositivi e per contenere il più possibile le sanzioni, a monte di tutte le postazioni sono stati installati:

pannelli che ricordano ai conducenti il limite di velocità di 50 km/h previsto in viale Lenin dotati di lampeggianti e di display che visualizza la scritta “rallenta”;

segnali temporanei di preavviso di “rilevamento elettronico della velocità” con sfondo giallo che evidenzieranno ulteriormente e per un certo periodo di tempo la presenza dei dispositivi;

rallentatori ottici e acustici.

Dall’indagine sulle strade con il valore più alto di densità di incidentalità (ossia il rapporto tra il numero di incidenti causati da velocità non adeguata e la lunghezza della via in km) nel periodo 2016-2021, questo tratto stradale risulta tra quelli con il maggior numero di incidenti in città.

Infatti, nel periodo 2016-2021 su viale Lenin sono stati registrati 71 incidenti. Gli ultimi dati sull’incidentalità relativi al 2022 e ai primi mesi del 2023 confermano la pericolosità di questa strada che ha visto il verificarsi di 37 incidenti con 41 feriti.

Le sanzioni per chi non rispetta il limite di velocità

I conducenti che non rispettano il limite di velocità violano l’articolo 142 del Codice della Strada. Questi i valori delle sanzioni previste:

da 1 a 10 km/h oltre il limite dei 50: 42 euro

da 11 a 40 km/h oltre il limite dei 50: 173 euro e 3 punti sulla patente;

da 41 a 60 km/h oltre il limite 50: 543 euro, 6 punti e sospensione della patente;

più di 60 chilometri oltre il limite: 845 euro, 10 punti e sospensione della patente.

Tali sanzioni vengono applicate in caso di violazione commessa tra le 7 e le 22; se la violazione è commessa tra le 22.01 e le 6.59, il valore della sanzione viene incrementato del 30%.