Rinnovo del Contratto Integrativo e di Partecipazione Aziendale Ducati 2023-2026

Ducati Motor Holding e la Rappresentanza Sindacale Unitaria, con il supporto di FIOM CGIL, FIM CISL e UILM UIL, hanno raggiunto l’accordo per il rinnovo del Contratto Integrativo e di Partecipazione Aziendale per il periodo 2023-2026.

Grazie a un approccio fortemente partecipativo alle relazioni sindacali, l’intesa è stata raggiunta all’insegna della crescita, della sostenibilità e del benessere.

L’accordo, che ha sempre avuto al centro una grande attenzione al benessere delle persone, è stato costruito sulla base del piano aziendale di investimenti estremamente rilevanti in nuovi prodotti e infrastrutture.

Il piano si svilupperà nel corso dei prossimi 5 anni e una parte significativa dello stesso sarà dedicata allo stabilimento di Borgo Panigale. Un vero e proprio “luogo sacro” per Ducati dove passione, competenza e artigianalità si fondono nella creazione delle moto tra le più desiderate e ammirate al mondo.

“Siamo orgogliosi di aver raggiunto un accordo che non solo rafforza il nostro impegno verso i dipendenti, ma che guarda anche al futuro della nostra azienda con ottimismo e determinazione”, dichiara Raffaella Ponticelli, Human Resources and Organization Director di Ducati. “Questo accordo riflette la nostra dedizione a creare un ambiente di lavoro che promuove l’equilibrio tra vita privata e lavoro, la diversità e il benessere di tutti. È il risultato di un dialogo costruttivo e partecipativo con le rappresentanze sindacali, e pone le basi per una crescita sostenibile e innovativa. Siamo convinti che il successo di Ducati dipenda dalla valorizzazione delle persone e dalla loro partecipazione attiva e questo accordo ne è una prova concreta”.

Work-life balance, Smart Working e Mobilità sostenibile

Il contratto introduce nuove misure a sostegno dei dipendenti con incarichi di caregiving con l’obiettivo di valorizzare l’equilibrio tra la vita privata e il lavoro e di tutelare il benessere di ogni dipendente promuovendo un ambiente sempre più inclusivo ed eterogeneo. Nello specifico, sono previste 25 ore annue di permesso retribuito per malattia del figlio nella fascia 0-14 anni e 6 ore annue di permessi retribuiti per accompagnamento a visite mediche o per assistenza a famigliari o animali domestici.

In linea con le modalità già sperimentate dall’Azienda, Ducati conferma il modello di Smart Working senza previsione di un numero massimo di giornate di utilizzo. Una scelta innovativa che va nella direzione di un ulteriore supporto a un maggior work-life balance per i propri dipendenti, sia in termini di organizzazione della vita privata sia di limitazione degli spostamenti. Questo modello si inserisce nel contesto di Ducati che riconosce nel lavoro in presenza la principale forma di lavoro in quanto favorisce la comunicazione, consolida le relazioni interpersonali e la fiducia reciproca, sviluppa il lavoro di squadra e promuove la cultura aziendale e i valori dell’organizzazione.

Tra i contenuti dell’intesa viene posto un focus anche sull’ambiente attraverso un contributo significativo alla mobilità alternativa e sostenibile. Grazie a una convenzione con TPER – Trasporto Passeggeri Emilia-Romagna – i dipendenti potranno acquistare abbonamenti per i mezzi pubblici a tariffe particolarmente agevolate. Confermato anche il car-pooling aziendale con un incremento del cashback sui viaggi e nuove convenzioni per il car-sharing.

Stabilizzazioni, nuove assunzioni e valorizzazione della diversità e della salute

Nel periodo di validità del contratto – 2023/2026 – sono previste 328 nuove assunzioni: 222 già avvenute dall’inizio del 2023 (di cui 142 in produzione) e 106 nei prossimi anni (di cui 56 in produzione). Prevista anche la trasformazione di 100 contratti part-time in full-time di cui 78 già effettivi e altri 22 entro gennaio 2025 (sempre nelle aree produttive).

Grande attenzione è dedicata anche alla valorizzazione della diversità di genere, con piani di inserimento e sviluppo specifici per le lavoratrici. L’obiettivo è quello di garantire equità di trattamento e di accesso a ruoli di responsabilità, compresi quelli manageriali, tra lavoratrici e lavoratori. Sono inoltre previste iniziative contro le violenze di genere, attraverso corsi di formazione dedicati e la collaborazione con centri antiviolenza del territorio.

Non da meno è poi l’attenzione rivolta alla promozione della salute e del benessere dei dipendenti, che potranno beneficiare di campagne e corsi specifici per la prevenzione della salute con alcune tra le più importanti Associazioni italiane in materia.

Un premio per l’Eccellenza

Sul fronte economico, il contratto prevede un incremento dei premi aziendali, sia variabili che fissi, per un totale di 1.100€ all’anno.

Tali incrementi, in aggiunta a quanto già concordato nei precedenti accordi, portano Ducati ai vertici del panorama nazionale in termini di differenziale rispetto ai valori del CCNL.

L’ipotesi di rinnovo, che sarà sottoposta al voto delle lavoratrici e dei lavoratori prima dell’entrata in vigore, conferma la centralità del dialogo come strumento per affrontare le sfide complesse che le aziende si trovano a sostenere in un contesto di profondi cambiamenti. L’accordo rappresenta un passo importante per il futuro di Ducati e dei suoi dipendenti, all’insegna della crescita, della sostenibilità, del benessere e della partecipazione sindacale.