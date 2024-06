Nuovi appartamenti convenzionati a Fiorano

È stata sottoscritta la convenzione di edilizia residenziale sociale tra il Comune fioranese e Abitcoop, per la costruzione e l’assegnazione a prezzi calmierati di 27 appartamenti, per un totale di superficie di 2.400 m2. Si tratta di immobili di varie dimensioni, i quali verranno assegnati attraverso un bando pubblico dove saranno indicate le priorità sociali e i requisiti soggettivi in base ai quali verrà formulata la graduatoria per assegnare questi alloggi.

Uno dei requisiti per poter partecipare al bando è avere la residenza oppure il posto di lavoro nel Comune di Fiorano Modenese, in entrambi i casi da almeno due anni. Ad esempio poi saranno favoriti nel punteggio – per l’assegnazione in locazione convenzionata – le famiglie al cui interno vive una persona con disabilità, le giovani coppie, i nuclei familiari con figli minorenni a carico, oltre ai redditi ISEE non superiori ai 25 mila euro.

La costruzione di queste abitazioni è già iniziata e sorgeranno in via Motta, precisamente dietro il supermercato Rossetto, con termine dei lavori previsto per la fine del 2025. Dei 27 appartamenti convenzionati, 8 andranno in affitto a canone concordato, e i restanti 19 saranno venduti a prezzi calmierati. Il bando (concordato col Comune) verrà pubblicato da Abitcoop non oltre il mese di luglio 2024 e rimarrà aperto un mese.