Mezzo pesante si ribalta, traffico paralizzato nel pomeriggio su Via Emilia a Sant’Ilario d’Enza

Nel pomeriggio di oggi la strada statale 9 “Via Emilia” è stata provvisoriamente chiusa in entrambe le direzioni, a causa di un incidente che ha coinvolto un mezzo pesante.

Per cause in corso di accertamento il camion, che trasportava tre rotoli di banda stagnata elettrolitica in acciaio, si è ribaltato in una rotatoria in località Calerno nel comune di Sant’Ilario d’Enza. Quando i Vigili del fuoco e i sanitari del 118 sono arrivati sul posto, l’autista era già fuori dal mezzo. Il traffico è stato deviato sulla viabilità secondaria per consentire le operazioni di ripristino della viabilità. Rilievi della Polizia locale dell’Unione Val d’Enza.