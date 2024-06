Estate alle Salse di Nirano

L’estate si avvicina e alla Riserva naturale delle Salse di Nirano sono in programma tanti appuntamenti, per lo più gratuiti, dedicati a grandi e piccoli, promossi dal Comune di Fiorano Modenese, in collaborazione con Ecosapiens, La lumaca, CAI Sassuolo, GEFI e Ente Parchi dell’Emilia Centrale, per trascorrere momenti piacevoli e divertenti immersi nella natura.

Tre sono le iniziative in programma per il prossimo fine settimana. Venerdì 7 giugno, dalle ore 21.00, escursione serale “Microcosmo notturno” con una guida esperta per conoscere il mondo segreto notturno della Riserva. Lucciole, rospi, falene, rapaci notturni: piccole creature misteriose che vivono e cacciano silenziose nel buio A cura di Ecosapiens e La Lumaca. Costo 6 euro a partecipante. Prenotazione obbligatoria.

Sabato 8 giugno, alle ore 16.30, con partenza dal parcheggio 2 del castello di Spezzano, una camminata gratuita sulle colline fioranesi con CAI Sassuolo, in occasione della giornata nazionale dei sentieri: visita al castello di Spezzano, salita a Torre Oche, arrivo ai vulcani di fango su inesplorate vie d’acqua. Ritorno al castello di Spezzano per le ore 20.00 e piccolo rinfresco nella sua splendida corte. Prenotazione obbligatoria.

Il fine settimana si conclude domenica 9 giugno, a Ca’ Tassi con un laboratorio per conoscere le mille proprietà della lavanda, scoprendone gli utilizzi da fresca e in olii essenziali, con gli esperti del Gruppo Ecologico Fioranese. Attività senza obbligo di prenotazione; turni ore 10.00-12.00 e 15.00-17.00,

Il mese di giugno termina con due appuntamenti: venerdì 28 giugno, alle ore 21.00, con “Suoni dall’Ultra-Mondo”, un’esperta con le sue strumentazioni permetterà di ascoltare i “dialoghi” tra i pipistrelli, affascinanti creature notturne. Costo 6 euro a partecipante; domenica 30 giugno è il tempo della preparazione del nocino nuovo e della degustazione di quello del 2024, tra consigli e ricette. Nessun obbligo di prenotazione, appuntamento a Ca’ Tassi ore 10.00-12.00 e 15.00-17.00.

Per le attività a prenotazione obbligatoria, si può fare tramite from online sul sito del turismo del Comune di Fiorano Modenese o sulla pagina fb della Riserva.

Il calendario completo delle iniziative alle Salse di Nirano, anche per i mesi di luglio e agosto, è disponibile sul sito Fiorano Turismo.

Per informazioni è possibile scrivere alla mail salse.nirano@fiorano.it o chiamare i numeri 0522 343238 e 342 8677118.