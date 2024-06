Elezioni Amministrative ed Europee 2024 a Reggio Emilia: dati generali e informazioni di servizio

Sabato 8 e domenica 9 giugno, in occasione delle consultazioni elettorali per l’elezione dei membri del Parlamento Europeo spettanti all’Italia e per l’elezione del Sindaco e del Consiglio comunale, a Reggio Emilia verrà riproposto il Sistema di rilevazione e consultazione dei risultati tramite l’utilizzo della rete Internet.

Il sistema prevede l’inserimento dei dati e la possibilità di consultazione in tempo reale collegandosi direttamente al sito www.comune.re.it/elezioni

Tale consultazione è limitata ai risultati del comune di Reggio Emilia.

Quattro le rilevazioni sull’affluenza alle urne: sabato alle ore 23, domenica alle 12, alle 19 e alle 23.

I seggi saranno aperti sabato 8 giugno dalle 15 alle 23 e domenica 9 giugno dalle 7 alle 23. Da quell’ora saranno disponibili in rete:

la percentuale dei votanti alla chiusura dei seggi

e successivamente i risultati definitivi.

Considerata la possibilità di consultare permanentemente i risultati elettorali sulla rete Internet, il Comune non fornirà elenchi cartacei dei risultati a partiti politici, organi di informazione, associazioni o privati.

Sul sito del Comune, è presente la funzione di ricerca del seggio di votazione, a partire dal codice fiscale o dal numero di tessera elettorale del cittadino, per facilitare coloro che eventualmente avessero cambiato residenza.

Nel sito comunale sono presenti inoltre il fac-simile della scheda per l’elezione del Parlamento Europeo e quello per l’elezione del Sindaco e del Consiglio comunale.

ELETTORI DEL COMUNE DI REGGIO EMILIA

Totale votanti elezioni Amm.ve 128.513 (di cui 65.920 donne e 62.593 uomini)

Totale votanti elezioni Europee 125.871 (di cui 64.649 donne e 61.222 uomini)

di cui Cittadini Comunitari per elezioni Amm.ve 210 (di cui 145 donne e 65 uomini)

di cui Cittadini Comunitari per elezioni Europee 126 (di cui 95 donne e 31 uomini)

Votano per la prima volta 2.831 (di cui 1.375 donne e 1.456 uomini)

Elettori più giovani (nati il 9/6/2006) n.3 donne

Elettore più anziano (data di nascita 26/9/1920) n.1 donna

Sezioni elettorali: 160 ripartite in 55 sedi (la sezione n.1 è allestita presso il Liceo “Ariosto”

in piazzetta Pignedoli 2)

Seggi speciali: 8 (compresi 2 presso l’Arcispedale Santa Maria Nuova)

Seggi volanti: 15

Seggi domiciliari: 2

TESSERE ELETTORALI

Si vota con la tessera (valida per 18 tornate elettorali). I cittadini che ne siano sprovvisti o l’abbiano perduta, possono ottenerla rivolgendosi all’Ufficio Elettorale di via Toschi 27.

L’ufficio è aperto tutte la mattine da lunedì a sabato dalle 8.20 alle 13. e il martedì pomeriggio dalle 15 alle 17.30.

Aperture straordinarie

Venerdì 7 giugno 2024 l’ufficio per il rilascio delle tessere sarà aperto dalle 8 alle 18, Sabato 8 giugno sarà aperto dalle 8 alle 23 e domenica 9 giugno dalle 7 alle 23, sempre in via Toschi, 27.

RILASCIO CARTE D’IDENTITÀ

Gli elettori sprovvisti di carta di identità, o in possesso di quella scaduta, possono rivolgersi, per il rilascio o il rinnovo, agli sportelli dell’ufficio Anagrafe di via Toschi 27 nei seguenti giorni e orari: sabato 8 giugno dalle 8 alle 23 e domenica 9 giugno dalle 7 alle 23.

APERTURA STRAORDINARIA DEL CENTRALINO

E’ possibile reperire tutte le informazioni relative alle elezioni (copia e rilascio della tessera elettorale, apertura straordinaria dell’ufficio elettorale e altro) telefonando al centralino del Comune di Reggio Emilia che effettuerà un’apertura straordinaria nella giornata di sabato 8 giugno dalle 15 alle 23 e domenica 9 giugno dalle 7 alle 23. In alternativa è possibile consultare il sito al link: www.comune.re.it/elezioni

COMPOSIZIONE SEZIONE ELETTORALE

COMPOSIZIONE SEGGI ORDINARI (n. 160)

1 presidente

1 segretario

4 scrutatori

Compensi:

presidente: 209,50 euro

segretario e scrutatori: 163 euro

COMPOSIZIONE SEGGI SPECIALI (n. 8)

1 presidente

2 scrutatori di cui 1 svolge anche funzioni di segretario

Compensi:

presidente 103,50 euro

segretario e scrutatore 70,15 euro

Spesa presunta per il Comune 165.870,40 euro

PROPAGANDA ELETT. 1.144 metri di tabelloni (di cui 520m per comunali e 624m per europee)

CABINE totali 480 di cui: normali n. 320

per portatori di handicap n. 160

TAVOLI 2 (160 da 130 cm. Per le rispettive sezioni dell’ospedale)

SERVIZIO TRASPORTO DISABILI AI SEGGI ELETTORALI

Si effettuano servizi solo per persone disabili in carrozzina o che non possono salire su autovetture normali.

L’accompagnamento della persona dall’abitazione al mezzo di trasporto e viceversa e all’interno del seggio, deve essere svolto da famigliari o da altri (volontari di partiti politici, ecc.).

Gli elettori che necessitano di accompagnamento in cabina da parte di un familiare devono essere muniti di un certificato medico rilasciato dagli uffici del Servizio di Igiene Pubblica dell’Ausl di Reggio Emilia.

Come fare – Si può prenotare il trasporto telefonando al call center allo 0522.927654. Le prenotazioni possono essere effettuate da lunedì a venerdì dalle ore 8 alle ore 18 e sabato dalle ore 8 alle ore 15.

Il servizio sarà assicurato Sabato 8 giugno dalle 15,00 alle 23,00 e Domenica 9 giugno dalle ore 7 alle ore 23.

All’utente è richiesto un numero telefonico per poterlo ricontattare. L’orario preciso di effettuazione del servizio sarà comunicato all’utente, nella giornata di giornata di Giovedì 6 giugno, successivamente all’elaborazione della programmazione.

Il servizio è gratuito.

VOTO ASSISTITO – ACCOMPAGNAMENTO IN CABINA

Gli elettori che hanno gravi difficoltà fisiche nell’esprimere il voto possono chiedere di essere accompagnati all’interno della cabina da un altro elettore. Sono considerati elettori affetti da grave infermità i soggetti che presentano impedimenti riferiti alla capacità visiva ed alla capacità di movimento degli arti superiori e che non consentono di esprimere autonomamente il voto.

Per votare con l’aiuto di un accompagnatore occorre:

essere in possesso della tessera elettorale con l’annotazione specifica

oppure essere in possesso di una certificazione rilasciata dall’Ausl, anche in occasione di altre consultazioni

oppure, per i non vedenti, essere in possesso di un libretto con annotati i codici 10/11/15/18/19/05/06/07 (i libretti più recenti non riportano più questi codici).

Per evitare che per ogni elezione si debbano produrre dei certificati medici, è possibile richiedere che sulla tessera elettorale venga messo un timbro che attesti la necessità permanente di votare con l’aiuto di un accompagnatore.

Per ottenerlo occorre rivolgersi all’Ufficio Elettorale e presentare:

una richiesta su un modello predisposto dall’Ufficio Elettorale

la tessera elettorale dell’interessato

la documentazione sanitaria che attesta che l’elettore è impossibilitato a votare in modo autonomo

copia del documento d’identità dell’interessato.

All’Ufficio Elettorale può recarsi una persona diversa dall’interessato, purché munita di: delega in carta semplice e fotocopia di un documento di identità dell’interessato.

Per procurarsi la documentazione sanitaria l‘interessato deve presentarsi presso il servizio di igiene pubblica /medicina legale dell’Ausl munito di:

documento d’identità

tessera elettorale

documentazione medica attinente l’impedimento.

Si precisa che visto che la certificazione medica può essere richiesta e rilasciata solo all’interessato questi deve essere consapevole delle motivazioni per cui ne fa domanda e dell’uso a cui è destinato.

Fino al 7 giugno il rilascio delle certificazioni potrà essere effettuato senza prenotazione tutti i giorni feriali (compreso il sabato) dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle 12,30 presso l’Ambulatorio Servizio di Igiene e Sanità pubblica Via Amendola 2, Reggio Emilia – ex S. Lazzaro, Padiglione Ziccardi (Dipartimento di Sanità Pubblica). Per informazioni: segreteria 0522-335700.

Nella giornata di domenica 9 giugno il rilascio delle certificazioni sarà effettuato presso l’Arcispedale Santa Maria Nuova Ufficio Urp piano 0 – stanza 0.178 dalle ore 10 alle ore 18.

VOTO A DOMICILIO

Gli elettori affetti da gravissime infermità e gli elettori che si trovino in condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali, che rendono impossibile l’allontanamento dall’abitazione in cui dimorano (anche con l’ausilio dei servizi di cui all’articolo 29 della legge 5 febbraio 1992, n. 104), sono ammessi al voto nelle loro dimore.

Gli interessati devono compilare un modulo in carta libera, attestante la volontà di esprimere il voto presso la propria abitazione.

La dichiarazione può essere presentata all’Ufficio Elettorale o spedita per mail a elettorale@comune.re.it.

Alla domanda devono essere allegati:

– la fotocopia di un documento di riconoscimento;

– la fotocopia della tessera elettorale;

– il certificato rilasciato da un medico del Servizio di Igiene Pubblica e Medicina Legale dell’Ausl (non precedente al quarantacinquesimo giorno antecedente la data della votazione), che attesti l’esistenza delle condizioni di infermità, con prognosi di almeno sessanta giorni decorrenti dalla data di rilascio del certificato, o condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali.

La richiesta può essere formulata al Servizio di Medicina Legale e Gestione del Rischio Clinico telefonicamente, dal 30 aprile al 20 maggio 2024, dal soggetto o da una persona di sua fiducia nel caso egli sia impossibilitato al numero 0522/335721 o 0522/335309 da lunedì a venerdì dalle 8,30 alle 12,30.

Alla richiesta devono essere allegate certificazioni specialistiche e/o ospedaliere che attestino le condizioni di impossibilità a recarsi presso il seggio elettorale. Verrà effettuata una visita domiciliare da un medico legale e/o un medico igienista.

Non è stato redatto un elenco dettagliato delle patologie che danno diritto alla certificazione, il medico valuterà caso per caso, naturalmente il requisito di base resta quello per cui tale possibilità è prevista, e cioè che esista una condizione di infermità che impedisca al soggetto di recarsi al seggio elettorale, anche con i mezzi di trasporto pubblico gratuito che il Comune organizza per consentire agli elettori disabili di raggiungere i seggi elettorali.

La raccolta del voto presso il domicilio dell’interessato è organizzata dall’Ufficio Elettorale con la collaborazione del presidente del seggio interessato.

Il certificato medico che attesta la condizione di infermità può essere ottenuto previa richiesta da presentare telefonicamente dal 30 aprile al 20 maggio:

Distretto di Reggio Emilia: segreteria Servizio Medicina Legale e Gestione del Rischio Clinico tel. 0522 335721 o 0522/ 335309 da lunedì a venerdì dalle 8,30 alle 12,30.

TRASMISSIONE DATI DAI SEGGI ALL’UFFICIO CENTRALE DI RACCOLTA DATI (presso Archivio Generale di via Mazzacurati 11)

In tutti i 160 seggi i dati relativi all’affluenza e allo scrutinio sono caricati direttamente in un’apposita procedura dal presidente di seggio munito di identità digitale Spid.

160 tablet messi a disposizione dei presidenti per il caricamento dei dati.

Per la buon andamento delle attività dei seggi sono previsti due incontri formativi online destinati ai presidenti e agli scrutatori, uno sugli aspetti giuridici e l’altro sull’aspetto tecnico-informatico, con predisposizione di materiale didattico.

Ulteriore materiale informativo è stato predisposto anche specificatamente sulle modalità di scrutinio diramato anche agli scrutatori.

PERSONALE IMPIEGATO PER L’ASSISTENZA TELEFONICA AI PRESIDENTI DI SEGGIO CHE CARICHERANNO DIRETTAMENTE I DATI RELATIVI AI VOTANTI E ALLO SPOGLIO (LOCALI ARCHIVIO GENERALE IN VIA MAZZACURATI 11)

Coordinamento generale: 3 persone

Assistenza tecnica telefonica: 16 persone

Assistenza telefonica giuridica: 6 persone

Ricezione plichi dai presidenti di seggio: 22 persone, oltre a 5 operatori della ditta di logistica

PERSONALE DEL SERVIZIO INFORMATICA IMPEGNATO NELLE OPERAZIONI DI RILEVAMENTO E VISUALIZZAZIONE DATI

3 addetti del Servizio saranno impegnati nella supervisione del sistema e nell’attività di supporto alle operazioni di trasmissione dati al Ministero dell’Interno.

PERSONALE IMPIEGATO NEI PLESSI SCOLASTICI SEDI DI SEGGIO

Con funzioni di ritiro, custodia e consegna del materiale elettorale; sorveglianza e assistenza ai seggi:

personale ausiliario a tempo pieno (assunto con contratto a tempo determinato) N. 60 persone.

SERVIZI SVOLTI DALLA POLIZIA LOCALE

Sono 75 gli agenti della Polizia locale che presteranno servizio durante le consultazioni elettorali, così suddivisi: 25 in servizio di vigilanza ai seggi, 26 per guardia alle schede elettorali, 18 per la scorta delle schede e 6 per vigilanza casa comunale in occasione delle consegne delle liste.

SPESA COMPLESSIVA PREVENTIVATA DAL COMUNE

Per queste elezioni, il Comune prevede una spesa complessiva di circa 438.731 euro (dei quali 165.870 euro euro per compensi di presidenti e scrutatori; 95.311 euro per acquisti e affidamento di servizi vari; 177.550 euro per il personale).

Considerato l’abbinamento delle elezioni del Parlamento europeo con le elezioni comunali, gli oneri verranno parzialmente rimborsati dallo Stato.