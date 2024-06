Elezioni amministrative 2024. Al voto cinque capoluoghi dell’Emilia-Romagna: 26 i candidati sindaco, 6 le donne

Sono 26 i candidati sindaco in corsa per cinque posti da primo cittadino nei 5 Comuni capoluogo di provincia dell’Emilia-Romagna, al voto l’8 e il 9 giugno: 6 sono donne (23%) e 20 uomini (76,9%). Hanno una età media di 55,8 anni, il più giovane ha 29 anni, il più anziano 74.

Con i sindaci, negli stessi capoluoghi emiliano-romagnoli al voto, per conquistare uno dei 160 posti in Consiglio comunale (32 per ciascuna città) sono in corsa 2.103 candidati consigliere, 947 donne (il 45%) e 1.156 uomini (55%): l’età media è 51,7 anni. In tutte le città in lista 18enni, mentre il più anziano ha 89 anni.

Le elaborazioni dei dati sui candidati nei cinque comuni capoluogo emiliano-romagnoli al voto l’8 e 9 giugno prossimi (Cesena, Ferrara, Forlì, Modena e Reggio Emilia), assieme ad altre informazioni e curiosità, possono essere consultati sul sito della Regione Emilia-Romagna dedicato alle elezioni e realizzato dall’Agenzia di informazione e Ufficio stampa della Giunta in collaborazione con l’Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna.

Il pannello di controllo è realizzato in powerBI sulla base dei dati rilasciati dai manifesti ufficiali dei singoli Comuni e consente di visualizzare i dati su età e distribuzione di genere per ciascuna città. Disponibili i manifesti e fac-simile delle schede elettorali dei 5 capoluoghi e anche i manifesti dei 30 comuni dell’Emilia-Romagna con oltre 15 mila abitanti.

Sul sito è disponibile il collegamento alla Banca dati elettorale (Bde) dell’Assemblea legislativa che contiene i risultati delle precedenti elezioni europee e amministrative.

Sintesi capoluogo

Cesena. Sono 4 i candidati sindaco (tutti uomini), la cui età media è di 48,8 anni: il più giovane ne ha 36 e il più anziano 57.

In corsa per uno dei 32 posti in consiglio 386 candidati: l’età media è 50,4 anni, il più anziano ha 87 anni.

Ferrara. Sono 4 i candidati sindaco (di cui una donna) con un’età media di 48,5 anni: il più giovane ne ha 29, il più anziano 67.

In corsa per uno dei 32 posti in consiglio 455 candidati: l’età media è 53,2 anni, il più anziano ha 86 anni.

Forlì. Sono 4 i candidati sindaco (di cui una donna) con un’età media di 62 anni: il più giovane ne ha 47 e il più anziano 69.

In corsa per uno dei 32 posti in consiglio 316 candidati: l’età media è 52,5 anni, il più anziano ha 81anni.

Modena. Sono 7 i candidati sindaco (di cui 2 donne) con un’età media di 58,1 anni: il più giovane ne ha 33 e il più anziano 74.

In corsa per uno dei 32 posti in consiglio 467 candidati: l’età media è 52,4 anni, il più anziano è un 89enne.

Reggio Emilia. Sono 7 i candidati sindaco (di cui 2 donne) con un’età media di 58,1 anni: il più giovane ne ha 44 e il più anziano 65.

In corsa per uno dei 32 posti in consiglio 479 candidati: l’età media è 50,1 anni, il più anziano è un 86enne.