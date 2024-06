Comune celebra l’80° anniversario dello sbarco alleato in Normandia

L’Amministrazione comunale informa che giovedì 6 giugno, 80° anniversario dello “sbarco in Normandia”, alle ore 10 sarà deposta una corona di fiori nel parco “D-Day 6 Giugno 1944” a Fossoli (quartiere Remesina, tra via dell’Ulivo e via del Melograno), area verde intitolata all’avvenimento della Seconda Guerra Mondiale che segnò l’inizio della fine per il nazi-fascismo in Europa.

Quel giorno di 80 anni fa – giorno detto “D-Day” in inglese – la più grande operazione militare di tutti i tempi portò sulla costa atlantica della Francia 156.000 uomini e migliaia di mezzi, navali e terrestri, forniti dalle forze armate di Stati Uniti, Canada, Regno Unito e Francia libera: lungo gli ottanta chilometri di territorio scelti per lo sbarco le perdite furono immani, sia fra le truppe alleate sia nella popolazione civile causa i massicci bombardamenti, oltre che fra gli occupanti tedeschi.