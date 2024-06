Castelnuovo, Note al Lennon debutta con i successi di Giancarlo Frigeri

Il Parco Lennon è pronto per un’altra estate di musica live. Giovedì 6 giugno inizia la rassegna “Note al Lennon”, l’ormai tradizionale appuntamento promosso dall’Amministrazione comunale che porta a Castelnuovo Rangone artisti internazionali e sonorità da tutto il mondo.

Il debutto dell’edizione 2024 è affidato a Giancarlo Frigeri, cantautore sassolese che vanta un passato da batterista con i Julie’s Haircut, prima di intraprendere nel 2006 la carriera solista e aggiudicarsi il PIMI (Premio italiano musica indipendente) nel 2009 con l’album “L’età della ragione”.

Nella rassegna “Note al Lennon” Frigeri si esibirà per la prima e unica volta con la band dei Rufus Party in un concerto dal titolo “Una botta e via”, nel quale proporrà i suoi più grandi successi in una nuova veste elettrica.

Lo spettacolo, ad ingresso libero e gratuito, comincerà alle 21.