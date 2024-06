Servizi scolastici formiginesi: entro fine luglio le iscrizioni online

A partire da oggi e fino al 31 luglio sarà possibile iscrivere bambini e ragazzi ai servizi scolastici per l’anno 2024/2025. Nel dettaglio, si possono presentare le domande per ristorazione scolastica, prolungamento orario (pre e post scuola), trasporto scolastico e bimbibus.

Le iscrizioni devono essere effettuate esclusivamente online da un genitore in possesso delle credenziali SPID, con Carta d’Identità Elettronica o Carta Nazionale dei Servizi. Chi necessita di assistenza può rivolgersi allo Sportello del cittadino, attivo lunedì, martedì, mercoledì, venerdì e sabato dalle 8.15 alle 12.15 e giovedì dalle 8.15 alle 13.30 e dalle 14.15 alle 17.45.

Le domande presentate entro il termine e in possesso dei requisiti d’accesso si intendono accolte. Per il servizio di trasporto le famiglie degli utenti accolti riceveranno prima dell’inizio della scuola una comunicazione contenente linea, fermata e orario assegnato. Le domande presentate oltre il 31 luglio saranno collocate in lista d’attesa e prese in esame solo dopo il 16 settembre 2024.

Per maggiori informazioni, contattare il Servizio Istruzione tramite l’indirizzo e-mail scuole@comune.formigine.mo.it o i recapiti telefonici 059 416242 – 059 416170 – 059 416280 – 059 416296.