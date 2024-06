Reggio Emilia: denunciato per stalking, vìola il divieto e viene arrestato dalla Polizia di Stato

Nella sera di ieri, domenica 2 giugno, operatori della Squadra Volanti di Reggio Emilia sono intervenuti in via Fano a seguito di una segnalazione, pervenuta alla locale Sala Operativa, di una donna che riferiva della presenza del suo ex compagno nelle vicinanze della sua abitazione.

Arrivati sul posto, gli agenti rintracciavano subito il soggetto, un 39enne cittadino italiano, gravato da un provvedimento di allontanamento dalla casa familiare e divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa conseguenti a una denuncia a suo carico per stalking effettuata dalla ex compagna.

La donna aveva avvertito immediatamente il 113 dopo essere stata informata da suo padre circa la presenza dell’ex compagno sotto la sua abitazione.

Dopo aver condotto il soggetto presso i locali della Questura e al termine degli opportuni accertamenti di rito, l’uomo è stato arrestato per la violazione dei provvedimenti di allentamento dalla casa familiare e divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa e posto immediatamente a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.