Mercoledì a Fiorano l’intitolazione a Lorenzo Mosto dell’immobile confiscato alla criminalità organizzata avverrà

Mercoledì 5 giugno, alle ore 19.00, il complesso di beni immobili confiscati alla criminalità, sito in via del Commercio 19 a Spezzano, diventerà “Centro della legalità Lgt. Lorenzo Mosto”. Sarà intitolato al Luogotenente per anni comandante della stazione del Carabinieri di Fiorano Modenese, scomparso un anno e mezzo fa a seguito di un incidente stradale.

Il complesso, assegnato in via definitiva al Comune, comprende due appartamenti e un capannone che saranno utilizzati per due progetti sociali distrettuali: alloggi di emergenza per accogliere persone in situazioni di povertà estrema e per la sede definitiva dell’hub logistico alimentare “Arnia – la Dispensa del distretto”. Nel capannone, infatti, saranno stoccate le derrate alimentari raccolte che andranno a rifornire i punti territoriali di distribuzione alle famiglie in condizioni di povertà (Caritas, emporio solidale e altri).

Alla cerimonia di intitolazione interverranno il sindaco di Fiorano Modenese, Francesco Tosi, il Comandante provinciale dei Carabinieri, Antonio Caterino, e la signora Lidia Perri Mosto, moglie del luogotenente Lorenzo Mosto. Accompagnerà l’evento la banda Flos Frugi di Fiorano Modenese.

Tutti sono invitati a partecipare.