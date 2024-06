Questa mattina alle 5:40, i Vigili del fuoco di Reggio Emilia sono intervenuti per un incendio, di presunta origine dolosa, che ha interessato indumenti e spazzatura abbandonata in zona autorimessa al civico 47 di via Turri a Reggio Emilia. In supporto ai Vigili del fuoco, intervenuti con due squadre, le pattuglie della Polizia di Stato.