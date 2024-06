Escursionista infortunata, soccorsa ieri in zona Peschiera Zamboni

Ieri pomeriggio la stazione monte Cusna del Soccorso Alpino è intervenuta in zona Peschiera Zamboni nel comune di Villa Minozzo, dove una 34enne residente a Traversetolo di Parma, impegnata in una escursione lungo il sentiero 619 si è procurata una probabile frattura a tibia e perone in conseguenza ad una rovinosa caduta a causa del terreno bagnato.

La donna è stata raggiunta dalla squadra medicalizzata del Soccorso Alpino e Speleologico Emilia Romagna che ha provveduto all’immobilizzazione e al trattamento analgesico, quindi posizionata su barella dai tecnici presenti e trasportata fino alla jeep per essere poi imbarcata sull’elisoccorso proveniente dalla base di Pavullo nel Frignano.

Presenti anche i vigili del fuoco di Castelnovo Monti e la Croce Verde di Villa Minozzo.