Centri estivi: contributi economici per le famiglie modenesi

Le famiglie interessate possono già presentare richiesta per ottenere i contributi economici per l’iscrizione ai centri estivi dei bambini nella fascia 0-3 anni e di bambini e ragazzi nella fascia 3-13 anni e fino a 17 anni nel caso di ragazzi con disabilità.

Sono on line, infatti, sul sito dell’amministrazione comunale (www.comune.modena.it) i due bandi che sostengono la frequenza alle attività estive di nido per i bambini da 9 a 36 mesi e la partecipazione ai centri estivi per bambini e ragazzi nati da gennaio 2011 a dicembre 2021 (e da gennaio 2007 a dicembre 2021 per ragazzi certificati).

Per la famiglia il contributo economico può arrivare fino a 100 euro a settimana ed essere utilizzato per 3 settimane di frequenza o comunque fino a un importo massimo erogato di 300 euro a bambino. I contributi sono destinati alle famiglie di bambini e ragazzi residenti nel territorio comunale che frequenteranno i nidi e i centri estivi compresi negli elenchi predisposti dal Comune di Modena o anche altri centri estivi aderenti al “Progetto per la conciliazione vita-lavoro” attivi in un altro Comune o Distretto della Regione.

In particolare, la misura di sostegno è riservata a famiglie, anche affidatarie, in cui entrambi i genitori (uno in caso di famiglie mono genitoriali) siano occupati, lavoratori dipendenti, parasubordinati, autonomi o associati, compresi i casi in cui uno o entrambi i genitori siano fruitori di ammortizzatori sociali oppure uno o entrambi siano disoccupati e abbiano sottoscritto una misura di politica attiva del lavoro oppure nuclei in cui un solo genitore si trovi in una delle condizioni indicate e l’altro sia impegnato in modo continuativo in compiti di cura nei confronti di un componente del nucleo familiare con disabilità grave o non autosufficienza.

Per quanto riguarda la fascia 3/13 anni, anche per l’estate 2024 il Comune ha aderito al progetto regionale per la conciliazione vita-lavoro che prevede, appunto, l’erogazione di un voucher settimanale per abbattere le tariffe dei centri estivi. La Regione Emilia-Romagna ha previsto come requisito Isee per l’accesso al bonus il limite di 24 mila euro. Confermando l’irrilevanza dell’Isee per bambini e ragazzi con disabilità, per tutti gli altri il limite Isee è stato portato a 28mila euro, come nelle scorse estati, con risorse proprie dell’amministrazione, per accogliere un maggior numero di domande. Lo stesso limite Isee di 28 mila euro è previsto per accedere al contributo nella fascia 0-3 anni.

Per chiedere il voucher occorre presentare domanda esclusivamente online tramite Spid entro l’1 luglio; se non si è in possesso di dichiarazione Isee 2024, si può presentare l’attestazione del 2023. Una volta raccolte le domande, sulla base del valore Isee sarà elaborata una graduatoria dei beneficiari fino ad esaurimento del budget regionale e del budget integrativo del Comune che rimborserà alla famiglia il contributo, previa presentazione di una ricevuta di pagamento e dichiarazione rilasciata dal gestore del centro estivo attestante i periodi di frequenza.