Smottamento lungo via Riolo a Palagano: intervengono i vigili del fuoco

A seguito di forti piogge, nel primo pomeriggio di oggi si è verificato uno smottamento lungo via Riolo, una strada comunale di Palagano. Sono intervenuti in prima battuta i Vigili del fuoco volontari di Frassinoro che hanno verificato la situazione. La strada era impraticabile e bloccava il passaggio alla borgata di circa dieci abitazioni. I Vigili del fuoco si sono adoperati per disostruire alcuni condotti fognari e liberare uno scantinato. Il comune è intervenuto con una macchina operatrice per liberare la strada.

Al momento non si registrano altri particolari interventi dovuti al maltempo.