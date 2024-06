Rubiera, la prossima settimana i lavori sulla SP 51

In merito alla situazione della Sp 51 in zona Patio, la Provincia di Reggio Emilia fa presente che i lavori di sistemazione delle linee elettriche inizieranno la prossima settimana. Si tratta di un intervento, per altro, particolarmente complesso dovendo prevedere non solo la sostituzione totale delle linee, ma anche il ripristino di tubazioni interrotte e pozzetti danneggiati.

Si precisa, infine, che l’intervento è frutto proprio della proficua collaborazione tra Provincia e Comune di Rubiera, alle cui segnalazioni si è data puntuale riposta.