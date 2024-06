Musetti ko al quinto set al Roland Garros, Djokovic resta numero 1

PARIGI (FRANCIA) (ITALPRESS) – Impresa sfiorata per Lorenzo Musetti e in generale per il tennis italiano. L’azzurro si è arreso a Novak Djokovic al terzo turno del Roland Garros: il numero 1 al mondo ha avuto la meglio con il punteggio di 7-5, 6-7, 2-6, 6-3, 6-0 in 4 ore e mezza di gioco. Rinviato pertanto il passaggio di consegne tra il serbo e il nostro Jannik Sinner al comando della classifica Atp. Resta certamente la grande prestazione di Musetti, una delle più belle partite in carriera.

Nole non si è arreso neppure quando era sotto di due set a uno e rischiava seriamente di uscire di scena. E’ lì che sono subentrate tutte le doti del campione che ha concesso all’avversario solamente tre giochi negli ultimi due set. Ai quarti va Djokovic che affronterà Cerundolo, ma Musetti è uscito tra gli applausi. Avanza Anche Casper Ruud che ha battuto in 4 set l’argentino Tomàs Martìn Etcheverry con il punteggio di 6-4, 1-6, 6-2, 6-2.

– Foto: Ipa Agency –

(ITALPRESS).