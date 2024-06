Il Sindaco di Sassuolo Gian Francesco Menani annuncia il completamento dei lavori di ristrutturazione di Piazza Grande e della rotonda di San Michele

Con grande soddisfazione, il Sindaco di Sassuolo e candidato Gian Francesco Menani annuncia il completamento dei lavori di ristrutturazione di Piazza Grande, segnando una tappa fondamentale nel processo di rivalorizzazione del centro storico della città. Questi interventi, attesi da tempo, rappresentano una promessa mantenuta nei confronti dei cittadini e testimoniano l’impegno concreto dell’amministrazione comunale nel migliorare la vivibilità e l’attrattività del nostro territorio.

“Abbiamo lavorato con determinazione e dedizione per restituire alla piazza la sua bellezza originaria e per renderla ancora più accogliente e funzionale per tutti”, ha dichiarato il Sindaco Menani.

Non meno importante è il completamento della rotonda di San Michele, un’altra infrastruttura cruciale per la città. “La rotonda di San Michele era un’opera attesa da tempo, promessa da molti ma mai realizzata. Oggi possiamo finalmente dire di aver mantenuto questo impegno, migliorando la sicurezza e la viabilità di una delle arterie principali del nostro territorio,” ha aggiunto Menani.

Questi interventi si inseriscono in un piano più ampio di riqualificazione urbana, volto a migliorare la qualità della vita dei residenti e a promuovere Sassuolo come meta turistica e culturale. L’amministrazione comunale continuerà a lavorare con impegno e passione per portare avanti progetti che rispondano alle esigenze della comunità e che contribuiscano allo sviluppo e al benessere della città.