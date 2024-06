A Prignano festa grande per i 100 anni di Assunta Canali

Festa grande oggi in famiglia per i 100 anni di Assunta Canali, che precisamente ha tagliato questo importante traguardo il 29 maggio scorso. Nata a Prignano appunto il 29 maggio 1924, Assunta ha fatto la casalinga ed è stata sposata con Umberto Scalabrini, lo storico portalettere prignanese che ha esercitato questo mestiere per 42 anni.

A festeggiare Assunta il figlio Mauro, il nipote Roberto con Dana, l’altro nipote Eudes, il pronipote Igor e l’amica di famiglia Marilena. A nome della comunità locale, è intervenuto a portare gli auguri alla neo centenaria anche il sindaco di Prignano, Mauro Fantini.

Assunta, ancora lucida nonostante l’età, ha come segreto di lunga vita pasti leggeri e piuttosto vari. In occasione dei suoi 100 anni si è concessa i tortellini e, ogni giorno, beve sempre un bicchiere di Malvasia.