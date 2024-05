Stellantis: Maserati e VM, la Regione chiede al Governo un incontro urgente per gli stabilimenti di Modena e Cento

Un incontro urgente del Tavolo regionale Stellantis per affrontare la crisi degli stabilimenti emiliano-romagnoli Maserati Spa di Modena e di VM Spa di Cento (Fe).

La richiesta di attivare un Tavolo regionale a Roma sul Gruppo Stellantis è stata inviata oggi dall’Assessorato regionale allo Sviluppo economico e Lavoro al ministro delle Imprese e del made in Italy, Adolfo Urso.

La richiesta per gli stabilimenti emiliano-romagnoli si inserisce nell’iniziativa in corso al ministero delle Imprese e del made in Italy, per l’analisi e le prospettive degli stabilimenti Stellantis in Italia.

Al tavolo ministeriale sono coinvolti il ministro, gli uffici tecnici del Mimit, i rappresentanti del Gruppo Stellantis, delle Regioni interessate tra cui l’Emilia-Romagna, dell’Anfia (Associazione Nazionale Filiera Italiana Automotive) e delle organizzazioni sindacali.