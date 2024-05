Tragedia sfiorata questa mattina a Soliera, dove un bambino di 3 anni è caduto dal balcone di un’abitazione in via Carpi-Ravarino. La caduta del piccolo è stata attutita dalle auto parcheggiate. Il bambino è stato elitrasportato all’ospedale Maggiore di Bologna: non sarebbe in pericolo di vita. Sul posto carabinieri e sanitari inviati dal 118.