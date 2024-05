Schianto a Sasso Marconi: muore infermiere del Policlinico di Modena, grave il figlio di 8 anni

Un uomo di 59 anni, M.D.M., infermiere presso il Pronto Soccorso del Policlinico di Modena, ha perso la vita mentre il figlio di 8 anni versa in gravi condizioni, a seguito di un incidente che ieri sera intorno alle 21 a Sasso Marconi, all’altezza del Raccordo autostradale R-43 – SS64 Porrettana, ha coinvolto due auto.

A bordo di una delle autovetture viaggiavano l’infermiere, deceduto dopo l’arrivo in ospedale per le gravi lesioni riportate, ed il figlioletto di 8 anni, ricoverato in Rianimazione al Maggiore di Bologna, in prognosi riservata ma stabile. Le altre due persone coinvolte sono un uomo di 66 anni ed una donna di 63, entrambi ricoverati al Maggiore con ferite di media gravità.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco insieme al personale del 118 con ambulanze ed automediche. Dinamica del sinistro in corso di accertamento.