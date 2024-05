Istituto “Piero Gobetti” di Scandiano e Planet Aut, altro obiettivo raggiunto

Giovedì pomeriggio due ragazzi hanno coordinato e gestito in piena autonomia l’attività di catering presso l’Istituto Piero Gobetti di Scandiano durante l’iniziativa “Cittadini si diventa”. Oltre 82 pizze, 20 scrocchi (pizze lunghe), 150 pezzi di gnocco sono stati serviti agli oltre 250 ragazzi partecipanti all’iniziativa.

Ragazzi che fanno parte del primo gruppo di giovani che lavorano quotidianamente da diversi mesi al Planet Aut di Casalgrande dopo aver svolto un’attività formativa ad hoc.

Attività formativa organizzata tramite la collaborazione della fondazione Alberto Simonini, degli operatori della cooperativa sociale Coress, del Servizio Sociale Associato dell’Unione Tresinaro Secchia e del Centro di Salute mentale.

Da Roberto Vassallo, presidente dell’associazione Aut Aut “un ringraziamento speciale alla dirigente scolastica Anna Maria Corradini e a tutto lo staff dell’Istituto Piero Gobetti che ha reso possibile questa nuova opportunità per i nostri ragazzi e che ha creduto in noi. Altro obiettivo raggiunto che ci rende orgogliosi di quanto creato in questi mesi e che sancisce nuovamente che il progetto posto in essere a Casalgrande porta risultati concreti. Era una prova che non sapevamo di essere in grado di superare, possiamo tranquillamente dire che abbiamo anche la possibilità di dare questo servizio ad aziende e realtà presenti nella nostra provincia”.

Questi giovani sono regolarmente retribuiti per il lavoro che prestano, al fine di garantire loro indipendenza economica e autostima. Obiettivo raggiunto con successo e sicuramente meritevole di complimenti da parte di tutti coloro che hanno creduto in questo ambizioso e innovativo progetto di inclusione.