Intranet Italia Champions: Iren premiata tra i migliori progetti italiani del 2023

Il Gruppo Iren ha ricevuto il premio Intranet Italia Champions per la nuova intranet aziendale, NoiIren, lanciata nell’autunno 2023.

Intranet Italia Champions (IIC) è un riconoscimento annuale, promosso da Intranet Management in collaborazione con Ariadne Digital, assegnato alle aziende che hanno implementato sulla propria Intranet un progetto innovativo e di successo per l’impresa e i dipendenti.

In particolare, il Gruppo è stato premiato nella categoria “Design e Interazione”: a determinare la scelta della giuria internazionale che ha selezionato i vincitori, la capacità della nuova Intranet di rispondere alle sfide di crescita dell’azienda, anche attraverso funzioni come la profilazione degli utenti, la personalizzazione dei contenuti, l’integrazione con gli strumenti operativi, un motore di ricerca avanzato e un approccio responsive e mobile first. Tra gli aspetti evidenziati nella motivazione del premio, inoltre, la costituzione di una redazione diffusa che consente alle persone del gruppo di contribuire attivamente alla creazione dei contenuti, favorendo la cultura della collaborazione e della condivisione delle conoscenze.

Il progetto, coordinato dalla Direzione Comunicazione e dalla Direzione Tecnologie e Sistemi Informativi Iren con il supporto di Core.Consulting e Spindox, ha visto una approfondita fase di ascolto e analisi della popolazione aziendale, con oltre 1800 questionari compilati, quattro focus group, interviste ai manager del Gruppo e circa 90 dipendenti attivamente coinvolti nelle fasi di progettazione e costruzione dei contenuti.

Il processo che ha avuto tre priorità: ascoltare, migliorare e semplificare. Il risultato è uno strumento innovativo e accessibile, che è diventato un vero e proprio spazio di lavoro che risponde alle esigenze operative di lavoratori e lavoratrici. La sfida è quella di “abitare” sempre di più questo spazio, sia con contenuti e informazioni, sia grazie a una personalizzazione che lo renda capace di raggiungere e coinvolgere le 11mila persone Iren.