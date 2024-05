Arrestata in Pakistan la madre di Saman Abbas

La madre di Saman Abbas, Nazia, 51 anni, è stata arrestata in Pakistan. La donna, latitante dal primo maggio 2021 e condannata all’ergastolo dalla Corte di assise di Reggio Emilia per l’omicidio della figlia, sarebbe stata trovata in un villaggio ai confini con il Kashmir, nell’ambito delle attività d’indagine poste in essere in collaborazione con Interpol e la Polizia Federale pachistana. Dopo l’arresto, a quanto si apprende, è stata trasferita a Islamabad per le procedure formali di estradizione.