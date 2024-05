Pubblicato il bando per la corte di Fossoli. L’importo a base di gara sfiora i 14 milioni

L’Amministrazione comunale informa che è stato pubblicato il bando per i lavori di recupero della ex-corte di Fossoli: aziende o raggruppamenti d’imprese hanno tempo fino al 19 giugno per partecipare alla gara di appalto, in base al criterio «dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità-prezzo».

L’importo a base di gara sfiora i 14 milioni di euro, IVA esclusa: precisamente 13.795.129,61, comprensivi di 493.098,83 euro per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, ed euro 3.939.182,96 per costi della manodopera.

La copertura dell’investimento è suddivisa tra fondi del “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza” (PNRR), contributi regionali “RER Commissario Delegato sisma 2012”, contributi assicurativi “Sisma 2012” e fondi comunali.

Per eseguire la “Riqualificazione e rifunzionalizzazione del complesso immobiliare Corte di Fossoli” – questo il nome del progetto – si stimano 750 giorni naturali e consecutivi (dunque due anni), a decorrere dalla data del verbale di consegna dei lavori.

L’ex-corte agricola, appartenente all’Ente locale, si sviluppa su oltre 18mila metri quadri: il progetto esecutivo prevede il recupero di tre fabbricati dove troveranno collocazione nove alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica (ERP) e 13 alloggi di Edilizia Residenziale Sociale (ERS), mentre per altri due edifici saranno realizzati interventi per portare lo stato degli immobili stessi a un “grezzo avanzato”, con il rifacimento delle coperture e la realizzazione di tutte le opere strutturali. Verrà anche completamente recuperata l’area cortiliva consentendone una fruizione pubblica.

Il bando integrale è sul sito dell’Unione Terre d’Argine www.terredargine.it nella sezione “Amministrazione trasparente – Bandi e concorsi”.